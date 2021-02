Keskkonnaminister peatab kaupade laevalt laevale laadimise Eesti vetes

Keskkonnaministeerium märkis, et viimasel nädalal on meedias levinud vastuoluline info, nagu oleks ohtlike kaupade laevalt laevale ümberlaadimist tehtud Paldiski D-ankrualale jääval hoiualal. Koostöös PPA ning keskkonnaametiga on keskkonnaministeerium tuvastanud, et kaks sel alal tänavu aset leidnud laevalt laevale kauba laadimist ei toimunud hoiualal.