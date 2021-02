Perearstid: rünnakud ja vägivald arstide vastu mõjutavad kogu ühiskonda

«Vägivald on nõrkuse ja rumaluse otsene väljund,» ütles perearstide seltsi juht Le Vallikivi. «See hävitab ühiskonna tervist, tekitades pöördumatuid tagajärgi meile kõigile. Rünnates üksikisikut, rünnatakse tegelikult kõiki - meie kõigi turvatunnet ja arusaama inimkesksest ühiskonnast.»

Perearstide selts tunnustab ja teeb kummarduse kõigi kolleegide ja teiste elualade inimeste ees, kes selles peagi aasta kestnud tervisekriisis on pühendunult töötanud selle nimel, et inimohvreid oleks võimalikult vähe. Irja Lutsar ja Peep Talving on vaid kaks nime sellest väga suurest osast ühiskonnas, kuid neid rünnates haavati kõiki, rõhutab seltsi juht Vallikivi.