Kersna: õpetajatel võiks kõrgharidusega inimestena olla vaktsineerimishuvi suurem

Sotsiaalminister Tanel Kiik selgitas Postimehele, et kuna Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis soovituse manustada AstraZeneca koroonavaktsiini alla 70-aastastele inimestele, siis hakatakse AstraZenecaga tõepoolest eesliinitöötajaid vaktsineerima. Lisaks neid inimesi, kellel on liikumisraskused, sest neid saab AstraZenecaga vaktsineerida kodus. «Täpsed detailid ja kavad on alles koostamisel,» lisas minister juurde.