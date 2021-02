KULKA PREEMIAD ⟩ Tunnustuse pälvisid sisearhitekt, traumatoloog, lastekirjanik ja teised

Maile Grünberg saab arhitektuuri sihtkapitali elutööpreemia. Ta on särav loojanatuur, kes on kujundanud Eesti ruumikultuuri pool sajandit, kes on loonud nii unikaalmööblit kui ka tööstuslikku mööblidisaini ning kelle käe all on sündinud rohked avalike hoonete interjöörid alates olümpiaregatiks valminud Tallinna lennujaamast kuni uuenduskuuri läbinud Nukuteatrini välja

Mati Kütt saab audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutööpreemia arthouse'i lipu kõrgel hoidmise eest Eesti animafilmis.

Ants Soots saab helikunsti sihtkapitali elutööpreemia pikaajalise, järjekindla ja jääva panuse eest Eesti koorimuusika arengusse, laulupidude mõtestamisse ning noorte koorijuhtide kasvatamisse.

Kaidu Meitern saab kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia. Ta on silmapaistev sporditraumatoloog – sportlasena kuulus Eesti kergejõustikukoondisesse, seejärel siirdus abiliste leeri, olles Eestis artroskoopilise kirurgia üks rajajaid ja maaletoojaid. Ta on ppanustanud sporditraumatoloogia arengusse ning aidanud mitmeid Eesti tippsportlasi.

Jaan Rannap saab kirjanduse sihtkapitali elutööpreemia. Rannap on lastekirjanik ja ajakirjanik, kes on kirjandusorbiidil püsinud pea kuuskümmend aastat ning pakkunud mitmele põlvkonnale suurepärast lugemisvara – kokku üle 40 teose. Kirjanduslukku ja laste südamesse on ta end kirjutanud nii humoorikate jutustustega koolielust kui ka haaravate loomalugude ja seiklusjuttudega. Ta on töötanud lasteajakirjade ja -lehtede toimetajana, kõige pikemalt ajakirjas Täheke. Ta on tõlkinud lasteraamatuid vene keelest ning tema enda teoseid on tõlgitud 20 keelde.

Vello Vinn saab kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia. Tema omanäoline visuaalne maailm on avaldanud mõju tervele põlvkonnale ning jääb mõjutama veel mitmeid tulevaid põlvkondi. Vinn on oma isikupärases, nii pop- kui ka psühhedeelse kunsti esteetikast mõjutatuna, sõna ja kujundiga vigurdavas kunstikeeles, käsitlenud probleeme, mis on praegu sama aktuaalsed kui viiskümmend aastat tagasi.

Ingo Normet saab näitekunsti sihtkapitali elutööpreemia EMTA Kõrgema Lavakunstikooli emeriitprofessorina suure panuse eest teatrikunsti,, samuti poole sajandi pikkuse lavastajaloomingu eest paljudes Eesti kutselistes teatrites ja Teleteatris ning pedagoogilise töö eest lavakunstikooli õppejõuna ja kooli juhatajana.