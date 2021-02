Siseminister Jaani: selline sopa loopimine ja tati pritsimine on ebanormaalne

Siseminister nimetas «Esimeses stuudios» Talvingu ründamist äärmiselt räigeks kuriteoks. Samas Jaani laiendas oma seisukohta. «Üks asi on räige kuritegu, aga see, mis üleüldse tervikuna ühiskonnas on viimasel ajal toimunud, kui palju on sopa loopimist või isegi kasutan väljendit tati pritsimist erinevatel teemadel netiavarustes. Kuidas on suhtutud teadusnõukoja liikmetesse, erinevad kõned, mis on siin välja tulnud – see on ebanormaalne,» rõhutas ta.