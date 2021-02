Läti piirab ka Euroopa riikide kodanike sisenemist

Reisimist Euroopa Liidu välistest riikidest on juba oluliselt piiratud ning luba neist riikidest Lätti sisenemiseks antakse vaid erandjuhul.

See tähendab, et sel perioodil võib Lätti reisida vaid äärmiselt olulistel põhjustel.

Kiired ja olulised põhjused välismaalt Lätti saabumiseks on tööalased, õpingutega seotud, perekondlikud, ravi saamiseks, transiitreisiks või alaealise saatjana, lisaks naasmine alalisse elukohta või tulek matustele.

Ajutiselt on juba keelatud lennujaamade ja sadamate kaudu või bussidega Ühendkuningriigist, Iirimaalt või Portugalist pärit reisijate saabumine või sinna sõitmine. Läti välisministeeriumi teatel on need riigid, kus levib kõige ulatuslikumalt Suurbritanniast pärit uus Covid-19 viirusetüvi.