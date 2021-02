GRAAFIK ⟩ Koroonaviirusega nakatumine on maailmas pöördunud langusesse

Kui Ameerika Ühendriikides tuvastati 8. jaanuaril 300 594 uut koroonapositiivset, siis 4. veebruaril oli see näitaja 126 842. Kanadas oli JHU CSSE COVID-19 Data kohaselt samuti viimase laine tipp käes 8. jaanuaril, mil uusi nakatunuid tuli peale 9 213, 4. veebruariks oli see number kahanenud enam kui poole võrra 4 083 peale.

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar arvas, et maailmas vaktsineerimisega langust kindlasti veel seostada ei saa ning osundas, et isegi Iisraelis, kus vaktsineeritud on umbes pool elanikkonda ja hiljuti hakati vaktsiine jagama kõigile üle 16-aastastele, nakatumisnumbrid väga jõuliselt langenud veel pole, kuigi positiivselt on kukkunud hospitaliseeritute arv. «Uuringud, mis on võrrelnud vaktsineerituid mitte vaktsineeritutega näitavad vaktsiinide väga head toimet,» kinnitas Lutsar.