Instagrami kasutaja nimega mitte_tallinn täidab tavaliselt oma sotsiaalmeedia kontot ilupiltidega Tallinna linnaruumist, mida on töödeldud rohelisemaks ja inimsõbralikumaks. Nüüd keskenduvad tema postitused lumeprobleemidele – ja neid pilte saadetakse talle väga palju.

Linnaruumi parendamise entusiast ja enda sõnul teisest dimensioonist pärit Mihhail Kõlvart (Tallinna linnapea - toim.) on võtnud endale Instagrami nimeks mitte_tallinn ning jagab oma umbes 8000 jälgijaga pilte Tallinnast. Nüüd on muutunud valdavaks pildid lumest ummistunud Tallinna tänavatest ja läbitamatutest kõnniteedest.

Seepärast ärgitab ta inimesi neid pilte saatma ja kirjutama mupole, sest ütleb, et temal ei ole võimalik linna täitvaid lumehunnikuid kaduma panna. mitte_tallinna hinnangul on lumeprobleem tekkinud seetõttu, et linn ei pea kõnniteid sama tähtsaks kui sõiduteid.