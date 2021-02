Tallinna sotsiaaldemokraadid koostasid ööelu strateegia ja leiavad, et Tallinnale on vaja ka öölinnapead, kes peaks vastutama kõige eest, mis kella kuuest õhtul kuni kella kuueni hommikul linnas toimub.

Öölinnapea peaks sotside nägemuses saama ka sama palju palka kui linnaosa vanem, ehk siis vahemikus 3900 kuni 4200 eurot kuus. Neil on kohe välja pakkuda ka oma öölinnapea kandidaat, kelleks on IDA raadio eestvedaja ja Tallinna sotside ööelu strateegia juht Natalie Mets. Mets ütleb, et loomulikult on ka teised erakonnad teretulnud oma kandidaate esitama.