Yelleni sõnul võib Bideni abipakett leevendust tuua järgmisel aastal

USA rahandusminister Janet Yellen ütles pühapäeval, et riik on endiselt koroonaviiruse pandeemia tõttu kaotatud miljonite töökohtade tõttu kehvas seisus, kuid president Joe Bideni 1,9 triljoni dollari suurune abipakett võib tekitada piisavat majanduskasvu, et tööhõive järgmisel aastal taastada.