Tartu ülikooli uuring: koroonaviiruse antikehad säilivad ka kergelt põdenud inimestel

Teadlased vaatlesid antikehade püsivust inimestel, kes olid Covid-19 põdenud asümptomaatiliselt või kergekujuliselt. Uuringu esmased andmed näitasid, et läbipõdemise järel püsisid SARS-CoV-2 antikehad umbes 80 protsendil uuritavatest vähemalt kaheksa kuud. Ka viirust neutraliseerivate antikehade levimus oli sarnane. Pikemaajalisi andmeid praegu veel ei ole.

Nende tulemuste toel on saadud teada, et ka kergelt või asümptomaatiliselt haigust põdenud inimestel kujuneb koroonaviiruse vastane immuunsus. «Praegu ei ole alust arvata, et kergelt Covid-19 põdenutel kaoks immuunsus kiiremini kui haigust väga raskelt põdenud inimestel,» rääkis KoroSero-EST-1 järeluuringu juht, Tartu Ülikooli lastenakkushaiguste lektor ja Tartu Ülikooli Kliinikumi pediaatria eriala arst-õppejõud Piia Jõgi.