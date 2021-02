Eestis hakkab vaktsiinivedu korraldama kaks suurimat ravimimüüjat

Terviseamet sõlmis vaktsiinide transportimislepingu Magnum Logisticsi ja Tamro Eestiga. «Arvestades, et järgnevatel kuudel on oodata uute ravimfirmade järjest kasvavaid vaktsiinitarneid, tagab see võimalikult sujuva vaktsineerimisprotsessi,» ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.