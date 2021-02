Isamaa algatatud eelnõu muudaks piiridel testimise kohustuslikuks

Reinsalu sõnul on oluline seada testimine õiguslikult esmaseks nõudeks ning karantiin sellest keeldumise alternatiiviks. Praegune süsteem on Reinsalu sõnul üles ehitatud tagurpidiselt: eneseisolatsioonist vabanemiseks on võimalik üldjuhul kahe testiga eneseisolatsioonist vabaneda.

Selleks, et vältida ulatuslikumaid piiriülese liikumise piiranguid, on Reinsalu hinnangul asjakohane kehtestada üldine testimispõhimõte. Seda põhimõtet toetab tema sõnul ka teadusnõukogu. Varasema sellise süsteemi mitterakendamine on Reinsalu sõnul tulenenud sellest, et ravikindlustuse seadus näeb ette diagnoosimisest keeldumisel haigushüvitisega tasustatava karantiini rakendamise. Samas, kehtiva tagurpidise eneseisolatsiooni süsteemi puhul eneseisolatsioonis oleku eest haigushüvitist ei maksta.