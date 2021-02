Sotside juhatusest lahkuv Raik: minu erakond on Narva

Raik selgitas Postimehele, et ta pole oktoobrist saadik jõudnud osaleda ühelgi erakonna koosolekul. «Ma ei ole jõudnud osaleda juhatuses, ma ei ole juhtkonna koosolekutele jõudnud. See oleks lihtsalt ebaaus olla nimekirjas ja mitte midagi teha,» rääkis Raik. «Selleks, et oleks sott selge, tegin sellise otsuse. Mitte nüüd üleliia kerge südamega. Ametite vastu võtmiseks on iga aeg hea ja loobumiseks on iga hetk halb.»

Otsus sai selgeks viimasel nädalavahetusel, mil Raik tundis, et koormus hakkab teda füüsiliselt mõjutama. «Kui ma olin reede õhtuks tõsiselt nii väsinud, et ma tundsin ennast füüsiliselt halvasti, siis ma tundsin, et mul on õige aeg hakata oma töö ja kohustuste õue puhastama. Narva linnapea töö sellisel viisil, nagu mina seda olen võtnud, on äärmiselt mitmekesine, teemasid on väga palju,» ütles Raik.

Raik rääkis, et seni on erakonna reaktsioon olnud mõistev. «Alati on ju selline kerge solvumine ja selline tunne ka endal, et oled kedagi petnud, aga inimesed suhtuvad sellesse mõistvalt. Eks ma juba pikemat aega rääkisin, et see varem või hiljem tuleb,» rääkis Raik.

Tõenäoliselt saab Raiki mantlipärijaks Ida-Viru piirkonna juhi kohal Eduard Odinets, pakkus linnapea. Aseesimees ja juhatuse liige tulevad uuesti valida, nii et selle jätab Raik erakonna otsustada. «Mina jään praegu lihtliikmena lihtsalt pöialt hoidma,» sõnas Raik.

KOV valimiste osas Raik veel kindlat vastust anda ei osanud. «Võtame vastu linna eelarve ja siis alles märtsikuus asume arutama, kuidas minna KOV valimistele. Arusaadavalt, kui ma olen loobunud riigikogu mandaadist ja olen tulnud Narva, siis olen ma huvitatud ka peale sügist linnapeana või linna juhtimises siis mõnel muul positsioonil jätkama, nii et eks siin tuleb teha teatud viisil pragmaatilisi valikuid,» rääkis Raik.