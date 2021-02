Venemaal tuvastati ööpäevaga 15 916 koroonanakkuse juhtumit, mis on väikseim näitaja alates eelmise aasta oktoobrist, ning suri 407 haigestunut, teatas täna operatiivstaap. Kümme protsenti uutest juhtumitest olid haigusnähtudeta.

Uute juhtumite hulk on jaanuari algusest saadik stabiilselt langenud ja alates eelmise aasta oktoobri kahekümnendatest kuupäevadest on see esmakordselt alla 16 000. Päev varem tuvastati Venemaal 16 048 uut nakatumist.