Ossinovski: riik seab kodakondsuse saamiseks ebaõiglaseid tingimusi

«Meie eelnõu teeb korda eelmise aasta 17. veebruaril jõustunud kodakondsuse seaduse parandused, mis jagavad võltsõigusi ja kohtlevad lapsi ebavõrdselt. On lausa uskumatu, et pea aasta kehtinud seaduse alusel on Eesti kodanikuks saanud ainult kolm last,» ütles riigikogu liige Jevgeni Ossinovski.

Tema sõnul on nüüdseks leidnud praktikas tõestust hoiatus, et eelmise valitsuse rakendatud lahendus annab enamikel juhtudel Eesti kodakondsuse vaid näiliselt. «Tegu on seadusemuudatusega, mis justkui annaks umbes 1500 lapsele õiguse saada lihtsamini Eesti kodanikuks, kuid tegelik sihtgrupp piirdub 130 lapsega. Kui riik seab kodakondsuse saamiseks ebaõiglaseid ja täitmatuid tingimusi, siis on see sulaselge irvitamine inimeste üle,» märkis Ossinovski.