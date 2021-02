Saksamaa, Poola ja Rootsi saadavad igaüks välja Vene diplomaadi

Rootsi välisminister Ann Linde ütles Stockholmis, et «teavitas Vene suursaadikud, et ühel isikul saatkonnast on palutud Rootsist lahkuda». «See on selge reaktsioon vastuvõetamatule otsusele saata välja Rootsi diplomaat, kes üksnes täitis oma kohuseid,» kirjutas ta Twitteris.