Tunne Kelam: oleksin eurosaadikuna teinud sama, mida Riho Terras

«Olen nõus Urmas Paetiga, et asi pole niivõrd Borrelli isiklikus algatuses või huvis Moskvasse minna, vaid selle taga võib tunda mitmete EL suuremate liikmesriikide huvi ja toetust. Tegemist on katsega hakata ehitama pragmaatilist silda, et saada üle rohkem kui kuue-aastasest vastasseisust, mille põhjustas Putini rezhiimi agressioon Ukraina vastu ning Krimmi annekteerimine,» sõnas Kelam.