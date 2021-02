Keskerakond soovib ERJK kasutatava metoodika osas õigusselgust

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et kohtuotsus komisjoni ettekirjutuse tühistamise osas on Keskerakonnale soodne, kuid erakond soovib saada keerulises vaidluses siiski enam selgust ka tuleviku jaoks. «Kuigi erakonnale tehtud ettekirjutus kohtus tühistati, on meie hinnangul vajalik edasi arutada erakonnale teenuseid osutavate tehingupartnerite kasumi arvutamise metoodikat, mistõttu kaebame kohtuotsuse edasi just põhjendavas osas,» selgitas Hanimägi.

Kohtuotsuse resolutsiooni ettekirjutuse tühistamise kohta erakond ei vaidlusta.

Keskerakonna peasekretär lisas, et sisuliselt on ligi 10 aastat vanade kampaaniate osas tagantjärele leitud, et ettevõtte Midfield kasum erakonna heaks töötamisel oli liialt madal ja väidetav teenimata kasumiosa oli seetõttu loetud annetuseks, kuid erakond hinnangutega liiga väikesest kasumist nõustuda ei saa. «Leiame, et ERJK ei ole Midfieldi väiteid piisavalt kriitiliselt hinnanud. Meie jaoks on paraku arusaamatu komisjoni tuginemine liialt väikesele kasumile olukorras, kus kõik väljastatud arved ja Keskerakonna poolt tellitud tööd on aastate jooksul täies ulatuses tasutud ning ettevõtja on jäänud oma teenuseid erakonnale osutades ka kasumisse,» ütles Hanimägi.

Erakond leiab muu hulgas, et seadus ei pane ega saagi panna erakonnale kohustust garanteerida tehingupartneritele suurt kasumlikkust. «Üldiselt ei saa teenuse ostjalt eeldada, et ta sekkub vabas turukonkurentsis tegutsevate teenusepakkujate sisemisse hinnakujundusse,» hindas peasekretär, kelle sõnul on kasumiosa ka ärisaladus ning see pole teenuse ostjale kättesaadav ei lepingu sõlmimise ega täitmise ajal.