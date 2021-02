Uus-Meremaa peatas poliitilised ja sõjaväelised sidemed Myanmariga

Peaminister Jacinda Ardern kutsus rahvusvahelist kogukonda Myanmaris toimuvat hukka mõistma.

«Ma arvan, et iga uusmeremaalane on pärast aastaid kestnud kõva tööd demokraatia ehitamiseks Myanmaris murtud sellest, mida me viimastel päevadel sõjaväe juhtimise all näinud oleme,» ütles ta ajakirjanikele.

«Meie selge sõnum on see, et me anname endast kõik, mida me siit Uus-Meremaalt anda saame.»

Arderni sõnul on meetmete seas reisikeeld armeeliidritele.

Myanmari sõjavägi pidas läinud nädalal kinni riigi tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi ja mitukümmend tema Rahvusliku Demokraatialiiga (NLD) liiget, tehes lõpu kümme aastat kestnud tsiviilvalitsusele.

Ardern ütles, et Uus-Meremaa tahab Myanmari sündmuste arutamiseks korraldada ÜRO Inimõiguste Nõukogu eriistungi.

Ta lisas, et Uus-Meremaa abiprogrammid Myanmarile, mille suurus on umbes 32 miljonit Uus-Meremaa dollarit (25 miljonit eurot) jätkuvad tingimusel, et need ei too tulu huntale.

Hunta kehtestas läinud nädalal aastase eriolukorra ja lubas korraldada vabad valimised, mille järel võim tsiviiljuhtidele tagasi antakse.