Välisminister Liimets: Venemaa seadis ELi kõrge esindaja visiidi oma propagandavankri ette

Välisminister Eva-Maria Liimetsa kommentaar Josep Borellil visiidile Moskvasse

Visiidi ajastus oli halb. Ütlesin juba enne visiiti, et selle toimumise üheks eeltingimuseks peaks olema võimalus kohtuda Aleksei Navalnõiga. Taunisin 4. veebruaril Venemaa kohtuotsust Navalnõile vanglakaristuse määramiseks ning nõudsin sarnaselt teistele Euroopa liidritele ja USAle tema viivitamatut vabastamist. Kahjuks on Navalnõi endiselt vanglas ja talle inkrimineeritakse juba uut «kuritegu». Vähemalt oleks võinud kohapeal kaaluda kohtumist Aleksei Navalnõi abikaasa, või kui see ei oleks osutunud võimalikuks, siis mõne Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) esindajaga.

Samuti oleks Josep Borrell ühisel pressikonverentsil Vene välisministriga pidanud markeerima, et EL liikmesriigid on nõudnud Venemaa vastu sanktsioonide kehtestamist inimõiguste süstemaatilise ja laiaulatusliku rikkumise tõttu. Eesti on üks neist liikmesriikidest, kes sanktsioonide kehtestamise tõstatanud on.

Samal ühisel pressikonverentsil oleks oodanud, et EL poolt mõistame selgelt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ida-Ukrainas, Krimmi annekteerimise ja Minski lepete torpedeerimise Venemaa poolt. Kahjuks seda ka ei juhtunud.

On äärmiselt kahetsusväärne, et täpselt kõrge esindaja Moskva-visiidi toimumise ajal kuulutati kolm Euroopa Liidu liikmesriigi diplomaati Venemaal alusetult persona non grata’deks. Nii andis Venemaa järjekordse signaali, et neid ei huvita sisuline koostöö ja dialoog.

Minu vaates oli küsitav ka Venemaa õnnitlemine Sputnik-V vaktsiini kui silmapaistva saavutuse puhul olukorras, kus vaktsiini valmimisest teavitati juba enne 3. uuringufaasi läbimist ning arvestades Venemaa enda vaenulikkust lääne vaktsiinidesse.

Märgin lisaks, et pressikonverentsil valmistas pettumuse Eesti suurima liitlase Ameerika Ühendriikide kritiseerimine.

Positiivseks pean toimunud visiidi kontekstis seda, et kõrge esindaja Borrell nõudis kohtumisel Navalnõi viivitamatut vabastamist. Samuti on hea, et visiidi käigus kohtus Josep Borrell Venemaa kodanikuühiskonna ja akadeemiliste ringkondade esindajatega.

See, kuidas Venemaa on Euroopa Liidu kõrge esindaja visiiti oma propagandavankri ette rakendanud, on samavõrd küüniline, kui see oli ettearvatav - Eesti muide juhtis sellele ka tähelepanu. Näiteks pidi Josep Borrell pressikonverentsil kaitsma Lätit oma vastuses ajakirjaniku küsimusele väidetavast Vene ajakirjanike tagakiusamisest Lätis. Hiljem aga kritiseeris Venemaa välisministeeriumi kõneisik tema vastust ja seda propagandauudist levitati Vene meedias.

Mis puudutab Moskvas toimunud kõneluste sisu, siis olen informeeritud, et pressikonverentsile eelnenud kohtumine oli pikk ja keeruline, kestes pea 5 tundi. Olen avaldanud soovi rääkida EL kõrge esindajaga lähiajal, sh ka tema Moskva kohtumiste sisust ja visiidi tulemustest, seni aga töötavad Eesti diplomaadid selle nimel, et saaksime juba lähipäevadel esimese võimaluse arutada EL liikmesriikide saadikute tasemel Moskva visiiti ja meie edasisi suhteid Venemaaga.