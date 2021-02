Prokuratuur muutis Repsi väärteomenetluse kriminaalasjaks

Ka prokuratuur leidis toona, et kriminaalmenetluseks alust pole.

«Uurimise käigus ilmnesid viited võimalikule kuriteole ning seetõttu kontrollime asjaolusid edasi kriminaalmenetluses. Uurimine on suures osas seotud teabega, millele on juba varasemalt meediakanalites viidatud,» ütles Kübarsepp.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas selgitas Postimehele, et viide vara võimalikule omastamisele ei tähenda, et tuvastatud oleks uusi võimalikke kuriteoepisoode. Küngas lisas, et uurimine käib endiselt samade asjaolude üle kui väärteomenetluses.