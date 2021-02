India päästjad otsivad meeleheitlikult liustiku murdumise järel kadunud 170 inimest

Tulvades ja laviinides on hukkunud 31 inimest, kuid üle 170 on ikka veel kadunud.

Kadunud on peamiselt kahe elektrijaama töötajad, kellest osa on lõksus tunnelis.

Teisipäeval keskenduti katsele leida üles 34 töölist, kes jäid pühapäeval tunnelivõrku lõksu. Loodetakse, et tunnelites on õhutaskud ja töölised on veel elus.

«Nelikümmend kaheksa tundi on möödas, me jookseme ajaga võidu. Loodame, et nad on elus, aga seni ei ole meil nendega kontakti olnud,» ütles sõjaväe päästetöötaja Vivek Sahai.