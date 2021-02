USA senatis algab Trumpi tagandamisprotsess

Protsess läheb käima kell üks pärastlõunal kohaliku aja järgi ning see algab debati ning hääletusega protsessi põhiseaduslikkuse üle.

Süüdistust toetatakse videotõenditega, mis peaksid näitama, et novembris Joe Bidenile valimised kaotanud Trump õhutas oma toetajais viha ja vallandas 6. jaanuaril tormijooksu kongressile.

Paljud vabariiklased on sellest hoolimata kinnitanud, et ei mõista Trumpi süüdi.

Demokraatide süüdistusmeeskonna sõnul pani Trump toime rängima põhiseadusvastase kuriteo USA ajaloos, tema kaitsjad tuginevad peaasjalikult protseduurilisele väitele, et endist presidenti ei ole võimalik tagandada. Kaitsjate sõnul on senati kohtuprotsess absurdne.

Demokraatide käes on 100 senatikohast 50 ja võrdse seisu korral annab otsustava hääle asepresident. Trumpi süüdimõistmiseks on aga vaja kahe kolmandiku toetust, mis tähendab, et süüdistajate leeri peab üle minema ka 17 vabariiklast.