FOTOD ⟩ USA senat jätkab Trumpi tagandamisprotsessi

Trump on esimene president USA ajaloos, kes on pidanud silmitsi seisma kahe tagandamisprotsessiga. 2020. aastal mõistis tollane vabariiklaste enamusega senat ta õigeks.

«Meie püha põhiseaduslik kohus on viia läbi õiglane ja aus tagandamisprotsess ekspresident Trumpi vastu esitatud süüdistuste – kõige tõsisemate süüdistuste alusel, mis Ameerika ajaloos on Ühendriikide presidendile esitatud,» ütles demokraatliku enamuse juht Chuck Schumer.

See on pea kindlalt vaid formaalsus, kuna demokraatidel on piisavalt hääli, kuid see annab juba aegsasti märku sellest, kui avatud vabariiklased selle juhtumi suhtes üldse on.