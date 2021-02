Sotside reiting langes kahe aasta madalaimale tasemele

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,9 protsenti, Keskerakonda 20,5 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 17,9 protsebti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus kasvas nädalaga 1,2 protsendi võrra ning nelja nädalaga on peaministripartei oma toetust kasvatanud 3,5 protsendi võrra. Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud. Tõusvas trendis jätkab aga EKRE, kelle toetus on seitsme nädalaga kasvanud 4,3 protsenti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 14,1 protsendi, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,4 protsendi ning Isamaa 5,8 protsendiga. Eesti 200 toetus on aasta algusega võrreldes langenud 2,4 protsendi võrra. SDE on neli nädalat järjest vähehaaval toetust kaotanud ning on nüüd madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstati reitinguid avaldama hakati.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 52,4 protsenti ja opositsioonierakondi 30,1 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnul on valitsuse vahetumise varjus nüüdseks selgunud ka selle peamised lühiajalised võitjad ja kaotajad. Pärast uue valitsuse ametisse astumist on oma suhtelist toetust kasvatanud Reformierakond ja EKRE ning toetust on kaotanud Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid. «Tundub, et kui valitsusest langes välja kahe viimase peamine ideoloogiline antipood EKRE, kannatas ka nende toetus, mis oli suuresti üles ehitatud valitsusele vastandumisele,» märkis Mölder.

«Toetuse kogumist läbi eelmisele valitsusele vastandumise võiks ju ka Reformierakonna puhul oletada, kuid nende toetus on hetkel kasvanud. Seda aitavad seletada mõnevõrra teised mehhanismid. Me näeme, et Reformierakonna toetus on hetkel kasvanud ennekõike naissoost valijate hulgas. Praegu on meeste ja naiste toetuste vahe Reformierakonna puhul rekordiliselt suur. Kui soolised erinevused on Reformierakonna toetuses varem olnud enamasti statistiliselt eristamatud, siis hetkel on vahe umbes kaheksa protsendipunkti - nii suur pole see viimase kahe aasta jooksul veel enne olnud,» tõi Mölder välja.

«Arvestades toetuste erinevusi meeste ja naiste puhul kõikide erakondade lõikes, on praeguseks tekkinud olukord, kus EKRE ja Reformierakonna toetused on meeste hulgas statistiliselt eristamatud. Kuigi Reformierakonnal on meeste hulgas veel umbes kolme protsendi suurune edumaa, ei saa statistiliselt päris kindel olla selles, kumb neist on meeste hulgas tegelikult hetkel kõige populaarsem erakond Eestis,» lisas Mölder.