Isamaa: Venemaale tuleb kehtestada täiendavad sanktsioonid

Isamaa on seisukohal, et Euroopa Liit peab üksmeelselt astuma vastu Venemaa pidevatele õigusriigi põhimõtete, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele ning kehtestama täiendavaid sanktsioone. Opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamisele ja alusetule vangistamisele ning jätkuvale agressioonile Ukrainas ei saa teisiti reageerida. Venemaa on oma viimaste sammudega selgelt tõestanud, et ei soovi suhete parandamist.