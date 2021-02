Ukraina kritiseeris Saksa presidendi avaldust Nord Stream 2 kohta

Steinmeier ütles nädalavahetusel intervjuus päevalehele Rheinische Post, et energeetikakoostöö on «viimaseks sillaks» Euroopa ja Venemaa suhetes.

«Meile sakslastele on veel üks dimensioon,» ütles president, tuues välja, et 20 miljonit Nõukogude Liidu kodanikku hukkus Teise maailmasõja ajal pärast Natsi-Saksamaa sissetungi 1941. aastal. Sel aastal on invasiooni 80. aastapäev.