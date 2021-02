ANALÜÜS ⟩ Kohtud pole mittevaralise kahju hüvitamisel alati järjekindlad

Kui inimesele on tekitatud kehavigastusi või tema tervist muul moel kahjustatud, siis on kohtul võimalik määrata võlaõigusseaduse alusel mõistliku suurusega mittevaralise kahju hüvitis. Riigikohtu analüüs näitab, et viimastel aastatel on määratud suurimaid kahjuhüvitisi mõrva- ja liiklusasjades.