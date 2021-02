Kallas: suur nakatumine kinnitab, et meie ohutaju on vähenenud

Kallas nentis saadikute küsimustele vastates, et nakatumisnäitajad on minemas hullemaks. Ta tõi esile, et viimase ööpäevaga tuli juurde 798 positiivset testi ning haiglaravil on 449 patsienti. «Kõik numbrid tõepoolest näitavad, et olukord pole sugugi hea,» ütles Kallas.

Peaministri sõnul näitavad uuringud, et inimeste ohutaju on langenud. «Kui inimesed ei tunne, et see oht on suur, siis nad ei käitu vastutustundlikult,» nentis ta ja lisas, et ka teadlaste hinnangul aitab kõige paremini viirust kontrolli all hoida enesedistsipliin.

Kallase sõnul näitab teiste riikide kogemus, et täielike piirangute kehtestamisel lähevad näitajad küll alla, kuid pärast piirangute lõppu hakkavad taas kerkima, sest inimesed ei käitu vastutustundlikult.

«Selleks, et me saaksime numbrid kontrolli alla, peavad inimesed ise rohkem kinni pidama lihtsatest soovitustest,» ütles Kallas.

Tema sõnul soovib valitsus esmalt saada nakatumisnäitaja 500 peale. «Aga me ei liigu veel selles suunas,» nentis Kallas.

Kallas: Eesti ei peaks nõudma Borrelli pead

Kallas kommenteeris riigikogu liikmete küsimustele vastates ka välispoliitikat. Tema sõnul ei toeta Eesti ettepankut kutsuda EL-i kõrge esindaja Joseph Borrell ametist tagasi. «Minu arvates tema [Borrelli] pea nõudmine selle visiidi eest viib fookuse valesse kohta. Pilk peab olema suunatud Venemaale selleks, et sanktsioonid kehtestada,» ütles Kallas.