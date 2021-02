Peep Talvingu ründamise teine kahtlustatav andis end ise üles

Postimehele teadaolevalt on tegu Toomas Erm Wilsoniga ehk Konksu-Tomiga, keda on seostatud Kemerovo kuritegeliku kambaga.

«Mees peeti kinni ning politsei alustas tema suhtes menetlustoiminguid. On väga oluline, et teo toimepanemises kahtlustatavad on tabatud, oht kadunud ja uurijad saavad keskenduda detailselt juhtumi asjaolude väljaselgitamisele.»