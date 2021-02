Kriminaalasi algatati kriminaalkoodeksi äärmusorganisatsiooni tegevuse korraldamist käsitleva paragrahvi alusel, see tugineb Venemaa Jehoova tunnistajate juhtimiskeskuse tegevust käsitlevatel materjalidel, ütles Ivanova ja lisas, et Venemaa ülemkohus on kuulutanud Jehoova tunnistajad äärmusorganisatsiooniks.