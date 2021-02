Praeguseks on ametisse asunud enamik ministeeriumide nõunikke ning uue valitsuse ministritel on keskmiselt kaks nõunikku, kellest üle pooled on ministrite erakonnakaaslased. Täiskohaga töötava ministri nõuniku palk jääb 2200–3000 euro vahemikku ning nõuniku tipp-palka ehk 4000 eurot teenib peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu.