Galerii ⟩ Lennujaamas alustasid tööd automaatsed piirikontrolli väravad

Piirikontrolli väravad põhinevad biomeetrial ja muudavad piiriületuse iseteeninduslikuks. Väravate peamine kasu on piiripunktide läbilaskevõime suurenemine ja piiriületuse ooteaja vähenemine. Esmased testimised on näidanud, et läbi ABC-väravate pääseb inimene üle piiri keskmiselt 15 sekundiga.

«Reisijate arv on olnud aasta-aastalt pidevas kasvamises ja suure tõenäosusega jätkub samas trendis ka pärast viiruse taandumist ja elu normaliseerumist. On paras aeg võtta piirivalvuritele appi masinad, mis on kiired, kasutajasõbralikud, töökindlad ning usaldusväärsed,» ütles siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi. ABC-väravad on juba kasutuses Eesti naaberriikidest Rootsis, Soomes ja Leedus.

Siiski säilib piiridel ka inimkontroll, kuid võimaldab kogu protsessi viia läbi kontaktivabamalt, rääkis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev. «Automaatse piirikontrolli väravad pakuvad piirivalvurile täiendava tööriista inimese tuvastamiseks ja riiki sisenemise õiguse kontrollimiseks,» rääkis Belitšev.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) piiriteenuste osakonna tooteomanik Hannes Janno rääkis, et ühe miljoni euro suuruse lepinguga renditakse 16 väravat ning tasutakse nende paigaldus- ja hoolduskulud kuni 2022. aasta lõpuni. «Kui alates 2022. aasta maist peavad kõik Euroopa Liidu liikmed ühinema Euroopa ühtse reisijate sisenemise ja väljumise süsteemiga Entry/Exit, siis need väravad on sellega ühinemiseks valmis,» ütles Janno.