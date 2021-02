Eesti 200: Kaljulaidi võiks riigikogus tagasi valida

Erakonna nimel tehtud avalduses sedastatakse, et Kaljulaid on oma rolli suurepäraselt täitnud. «Kersti Kaljulaid on näidanud ennast väärika presidendina, kes suudab seista Eesti huvide eest välismaal, aga ka olla tasakaalustajaks Eesti poliitiliste jõudude vahel. Ta on seisnud järjekindlalt Eesti jaoks oluliste väärtuste eest ning osutanud Eesti tuleviku jaoks oluliste muutuste elluviimise vajadusele nii majanduses, rohepöördes kui hariduses,» teatab Eesti 200.