Krakówi pargiteenistus märkis, et kohvipaksu kasutamine on keskkonnasõbralik ja odavam alternatiiv liivatamisele. Samuti on see tekitanud suurt elevust kohalike elanike ja kohvikupidajate seas. Pargiteenistuse koduleht väidab, et selline lahendus on ka koerasõbralikum.