Juhtiv süüdistaja: Trump oli ohtliku mässu peamine õhutaja

«Tõendid näitavad teile, et ekspresident Trump ei olnud süütu kõrvalseisja" ning et "ta loovutas oma ülemjuhataja rolli ja temast sai ohtliku mässu peaõhutaja,» ütles esindajatekoja tagandamisjuht Jamie Raskin senati 100 liikmele.

«Ning kui vägivald paratamatult tuli, nagu ennustati, ja haaras selle organi (senati) ja esindajatekoja kaosega, me näitame teile, et ta (Trump) loobus täielikult oma kohustustest ülemjuhatajana, et peatada vägivald ja kaitsta valitsust,» lisas Raskin.