Valitsuse saja päeva plaanis on kaheksa eesmärki

Peaminister Kaja Kallase valitsus otsustas esimesel istungil, et ministeeriumite koostöös esitab valitsuse saja päeva plaani, edastas valitsuse pressiesindaja. Plaanis kajastatakse valitsuse esimese sajapäeva jooksul täidetavad olulisemad ülesanded, määratakse täitmise eest vastutajad ja täitmise tähtajad.

Saja päeva plaan koostatakse valitsusliidu aluspõhimõtete üldeesmärkidest lähtuvalt. Valitsus on seadnud endale kaheksa üldeesmärki. Need on COVID-19 pandeemiast väljumise põhimõtted,