Patarei merekindlusena tuntud Kalaranna fort avab uksed

Eesti Arhitektuurikeskuse juhi Raul Järgi hinnangul on võimas hoone üks silmapaistvamatest Tallinna rannajoonel. «Enne kindluskompleksi taassündi on ajaloo- ja arhitektuurihuvilised oodatud heitma pilku selle värvikasse eluloosse,» ütles Järg, lisades, et lisaks tuuridele merekindluses jätkab arhitektuurikeskus ekskursioonide korraldamist teistes igapäevaselt suletud hoonetes – alates veebruarist on huvilised oodatud tuuridele ka Tallinna Linnahallis ja Balti Manufaktuuris.