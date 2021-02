Venemaa trahvis Raadio Vaba Euroopat 150 000 dollariga

Meediajärelevalve Roskomnadzor teatas, et koostas 2017. aastal välisagendiks kuulutatud Raadio Vabadus / Raadio Vaba Euroopa ja selle direktori suhtes 166 protokolli seoses suutmatusega lisada oma Vene veebilehtedele asjakohane tähis.

Roskomnadzori teatel on kohus seni menetlenud 40 protokolli ja otsustanud iga kord trahvi kasuks. Trahve on meediakanalile määratud alates jaanuari lõpust.

«Nende trahvide kogusumma on jõudnud 11 miljoni rublani (148 730 dollarit või 122 750 eurot),» teatas järelevalveamet.

Raadio Vabadus / Raadio Vaba Euroopa regionaaldirektor Kirõll Suhhotski tõrjus läinud nädalal trahve ja ütles, et need on «riigipoolne väljapressimise ja hirmutamise kampaania».