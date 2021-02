Eelmisel aastal nomineeriti Yadav India mainekamale seiklusspordiauhinnale Tenzing Norgay. Ta nominatsioon eemaldati pärast seda, kui meediasse jõudsid teated, et Yadav võltsis oma Everesti tipu vallutamise.

Nii Yadav kui ka Rani said Nepalilt kuueaastase ronimiskeelu. «Ministeerium otsustas tühistada kahe indialasest mägironija sertifikaadi, sest meie uuring leidis, et nad esitasid võltsdokumente,» ütles ajalehele The Indian Express uurimiskomisjoni esimees Pradim Kumar Koirala ja lisas: «Jõudsime sellele otsusele dokumente analüüsides ja asjasse puutuvate ametnike ja šerpadega vesteldes.»