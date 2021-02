«Otsustasin ise teha avalduse lahkumiseks. Nii on minu sõna täiesti vaba,» sõnas Perling.

Kas see tähendab, et seni ta enda mõtteid vabalt avaldada ei saanud? «Objektiivselt sai ka praegusest positsioonist (Perling töötab Ukraina riigiprokuratuuri nõustajana, tema teenistussuhe riigiprokuratuuriga oli peatatud - toim), aga selleks, et teha järgmisi samme, oli seda otsust vaja.»