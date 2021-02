Raport: Trumpi poliitika tõi kaasa tohutu hulga asjatuid surmasid

Meditsiiniekspertidest koosneva komisjoni raport avaldati meditsiiniajakirjas Lancet ning sellest on kirjutanud muuhulgas USA ajakirjad Forbes ja USA Today ning majandusuudiste kanal Bloomberg.

Raporti esitlusel öeldi, et Trump kasutas ära madala- ja keskmise sissetulekuga heledanahaliste inimeste viha ja rassismi, mis oli tekkinud nõrgenenud tulevikuväljavaadete taustal. Nii sai Trump toetust poliitikale, mis oli ohtlik tervisele, kuid kasulik ettevõtetele ja kõrgema sissetulekuga inimestele.

Raportis öeldakse, et Trumpi pandeemiaabinõud aitasid kaasa viiruse levikule USA-s.

Forbesi andmeil räägitakse raportis ka sellest, et Trumpi ametiajal tehtud kärped tervisehoiuasutustes ja rahvusvahelistes tervishoiuprogrammides kahjustasid tugevalt riigi pandeemiaga toimetuleku võimekust. Nende tagajärjeks olid kümned tuhanded tarbetud surmad, seisab raportis.

Kuigi vastutust koroona surmajuhtumite eest aetakse osaliselt Trumpi kaela, leitakse USA Today andmeil raportis siiski, et rahva kehva tervishoiuolukorra põhjused on sügavamal. Neid on mõjutanud aastakümnetepikkune tervishoiu- majandus- ja sotsiaalpoliitika.