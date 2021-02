Aab: keskmine pension tõuseb tänavu 28–29 eurot

«Tuletan meelde, et keskmised palgad praktiliselt ei tõuse, nii et pensionäride heaolu võrreldes palgasaajatega veidikene läheb paremaks või tuleb järele, sest vahepealsetel aastatel pensionid tõusid vähem kui keskmised palgad,» märkis minister.

Aab lisas, et valitsus on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele, et erakorraline pensionitõus tuleb ka järgmisel aastal. Samuti on ministri sõnul valitsusel soov muuta keskmine vanaduspension tulumaksuvabaks.