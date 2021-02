Video ⟩ Kersna: esimesel võimalusel lasen ennast vaktsineerida

«Õpilased ise ütlevad, et 40 protsenti neist tunneb ühes või teises aines mahajäämust ja see on see hetk ja olukord, millega me peame täna kohe tegelema,» ütles Kersna.

Haridusminister rääkis, et ministeerium teeb koostööd nii Eesti start-up-kogukonna kui ka haridus- ja noorteametiga, et välja töötada paremaid kaugõppe lahendusi. «Tegutseme selle nimel, et aina rohkem tekiks õpetajatele selliseid väga nutikaid õpetamise programme, et võtta õpetajalt maha käsitööd, et ta ei peaks töövihikut ise parandama, vaid et süsteem ise annaks juba nii õpilasele kui õpetajale tagasisidet, kas üks või teine asi on läinud halvasti või mida laps peaks veel õppima,» rääkis Kersna.