Video ⟩ Kersna: kaugõpe ei ole piisavalt tõhus

«Õpilased ise ütlevad, et 40 protsenti neist tunneb ühes või teises aines mahajäämust ja see on see hetk ja olukord, millega me peame täna kohe tegelema,» ütles Kersna.

Haridusminister rääkis, et ministeerium teeb koostööd nii Eesti start-up-kogukonna kui ka haridus- ja noorteametiga, et välja töötada paremaid kaugõppe lahendusi. «Tegutseme selle nimel, et aina rohkem tekiks õpetajatele selliseid väga nutikaid õpetamise programme, et võtta õpetajalt maha käsitööd, et ta ei peaks töövihikut ise parandama, vaid et süsteem ise annaks juba nii õpilasele kui õpetajale tagasisidet, kas üks või teine asi on läinud halvasti või mida laps peaks veel õppima,» rääkis Kersna.

Tema sõnul on see Eestile suurepärane võimalus näidata maailmale eeskuju ning samuti valmistuda tulevikuks, mil võib veel pandeemiaid tulla.

Haridusministril ei ole praegu selget ülevaadet, kuidas on olukord venekeelsete kaugõppe vahenditega, millest kevadel venekeelsed lapsed puudust tundsid. «Kindlasti me peame sellega tegelema, et ka venekeelsed lapsed saaksid häid õppimisvahendeid,» kinnitas Kersna.

Vaktsiin jõuab kohe õpetajateni

Esmaspäeval algab haridustöötajate vaktsineerimine ning Kersna on lootusrikas, et vaktsineerimise toetusprotsent on haridustöötajate seas kõrgem, kui on Eesti keskmine.

«63 protsenti Eesti elanikkonnast ütleb, et nad on valmis ennast vaktsineerima. Me oleme küsinud haridusasutustelt tagasisidet ja nimekirju nende töötajate kohta, kes on valmis ja tahavad ennast vaktsineerida. Tagasiside põhjal, mis ei ole praegu lõplik, võib öelda, et see suurusjärk on ka 60 protsenti,» rääkis Kersna. «Ma usun tegelikult, et see protsent kasvab, sest õpetajad on magistrikraadiga tippspetsialistid. Ma võrdleks neid pigem arstidega. Arstide seas oli see protsent ju märkimisväärselt kõrgem.»

Ta lisas, et tema lootusele annab tuge see, et haridustöötajad ise võitlesid selle eest, et nad saaksid võimalikult kiirelt vaktsiini.