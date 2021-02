VIDEOINTERVJUU ⟩ «Olen valmis oma ründajale andestama»

Harju maakohus mõistis Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) parklas autorehvi lõhkunud ja uriiniga arsti visanud Wilsonile kuus kuud vangistust, millest reaalselt tuleb tal ära kanda poolteist. Talvingu sõnul on see adekvaatne karistus. «See on kokkuleppemenetlus ja mõlemad pooled on sellega nõus olnud. Ma arvan, et see on proportsionaalne sellise ähvarduse ja vedeliku paiskamise peale.»

Wilson sõnas tänasel kohtuistungil, et tal on piinlik ja ta tunnistab end täielikult süüdi. Talving on valmis ründajale andestama. «Jah, eks elu tuleb edasi elada. Tema on täitnud oma missiooni, minul on oma missioon. Igaüks teeb oma järeldused - ma olen valmis andestama.»

Tänasel kohtuistungil toimus ka episood, kus Talving palus Wilsonil maski eemaldada. Millest selline soov? «Et mul oleks identiteet, et ma tunneksin ära inimese, kes on mind rünnanud. Minu meelest on see avalikus menetluses asjakohane,» sõnas tippkirurg.

Kuigi Talving läks kokkuleppemenetluse peale, möönab ta, et täielikku kindlust tal kohtualuse motiivide tõesuses ei ole. «Ega see ajend mulle päris selge ole. Ma saan aru, et süüdistatu asjas mind segi teise arstiga. Võib-olla see nii ka oli. Mina ei ole teda varem kohanud.»

PERHi ülemarst möönis, et juhtunu on tema turvatunnet mõjutanud. «Kindlasti on. Loomulikult tekib mingi paranoia, et kust uuesti. Käid ümber auto mitu korda ja vaatad välja aknast ja uksest. Aga nüüd on lahend olemas, inimene on end süüdi tunnistanud ja kohtuotsus on olemas. Lähme uue lehe pealt edasi.»