HRW: Tigrays tapeti konflikti alguses kümneid tsiviilelanikke

Abiy on varem öelnud, et sõjavägi hoolitses iseäranis selle eest, et tsiviilelanike elusid säästa. Novembri lõpus ütles ta seadusandjatele, et mitte ükski tsiviilisik ei saanud surma, kui Etioopia valitsusväed sisenesid Tigray linnadesse.