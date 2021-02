Hiina kehtestas BBC World Newsile eetrikeelu

BBC World Newsi reportaažid Hiina kohta rikuvad tõsiselt eeskirju, sealjuures nõudmist, et «uudised oleksid tõepärased ja tasakaalustatud» ning ei «kahjusta Hiina riiklikke huve».

Briti rahvusringhääling BBC vastas Hiina otsuse peale on eetrikeelu tõttu pettunud.

«Me oleme pettunud, et Hiina võimud on otsustanud selle sammu astuda,» ütles BBC pressiesindaja.

«BBC on maailma kõige usaldatum rahvusvaheline uudistekanal ja kajastab uudiseid üle terve maailma tasakaalustatult, erapooletult ja ilma mõjutusteta.»

Briti meediajärelevalveamet Ofcom tühistas eelmisel nädalal Hiina uudistevõrgu China Global Television Networki (CGTN) tegevusloa, kuna on selgunud, et riiklik omandistruktuur ei vasta Briti seadustele.

Ofcomi teatel ei ole tegevusloa omanik Star China Media Ltd suutnud näidata, et omab tegelikku kontrolli uudistevõrgu CGTN üle. Samuti keeldus Ofcom litsentsi üleandmisest uuele üksusele, kuna väitis, et kanalit oleks endiselt kontrollinud Hiina Kommunistlik Partei, mida Suurbritannia seadused ei luba.