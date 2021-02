Mehhiko president hoiatas migrante väärinfo eest USA avatuse suhtes

López Obradori sõnul ei vasta tõele levitatav info, et migrandid võivad Ühendriikides saada koheselt õigusliku staatuse.

«Inimesed arvavad, et nüüd on uksed avatud ja president Biden kavatseb kohe kõik sisserändajad seadustada. See ei vasta tõele. Ühendriikides kehtivad endiselt migratsiooniseadused. Inimkaubitsejad petavad meie migrantidest vendi ja maalivad olukorrast roosilise pildi,» manitses riigipea.